إيران تستأنف تخصيب اليورانيوم في منشأة ”فوردو“

استأنفت إيران، يوم الأربعاء، تخصيب اليورانيوم في منشأة ”فوردو“ النووية تحت الأرض، بضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي، بحسب وكالة أنباء محلية.

ونقلت وكالة ”تسنيم“ عن منظمة الطاقة النووية الإيرانية، أنه ”بعد كافة الاستعدادات الناجحة.. بدأ ضخ غاز اليورانيوم في 1044 جهازًا للطرد المركزي يوم الخميس في فوردو.. تجري العملية بكاملها تحت إشراف مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة“.

ويحظر الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، إنتاج مواد نووية من منشأة فوردو، لكن مع ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي بها فإن المنشأة التي بنيت داخل جبل ستتحول من محطة أبحاث مصرح بها إلى موقع نووي نشط.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، للتلفزيون الرسمي: ”ستستغرق العملية بضع ساعات للاستقرار وبحلول السبت عندما يزور مفتشو وكالة الطاقة الذرية الدولية الموقع مجددًا ستكون عملية تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 4.5% قد أنجزت“.