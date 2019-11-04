انتخاب نائب من حزب العمال رئيسًا جديدًا لمجلس العموم

المصدر: أ ف ب

اختار النواب البريطانيون مساء الاثنين النائب العمالي ليندسي هويل رئيسًا جديدًا لمجلس العموم خلفًا لرئيس المجلس المستقيل جون بيركو الذي شغل هذا المنصب مدة عشر سنوات.

وهويل كان المرشح الأوفر حظًا وتم انتخابه (62 عامًا) في الجولة الرابعة بغالبية 325 صوتًا من أصل 540.

وسيتولى مهمة حساسة تتمثل في قيادة المناقشات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمام برلمان سيتم تحديد وجهته من خلال انتخابات 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقد ترشّح سبعة نواب لخلافة بيركو الذي وضع نفسه في واجهة الجدل المرتبط ببريكست عبر اختيار تعديلات وإدخال إجراءات يشير أنصار مغادرة الاتحاد الأوروبي إلى أنها صُمّمت لعرقلة خروج لندن من التكتل.

وواجه بيركو اتّهامات كذلك بأنه عزز ثقافة قائمة على التنمّر ضمن البرلمان. لكن شخصيته اللامعة وأسلوبه المميّز اكسباه مكانة دولية وزادتا من أهمية منصبه.

وهويل نائب بيركو منذ العام 2010. وهو نائب عن حزب العمال على مدى 22 عامًا.

وفي مؤشر الى أنه قد يتّبع مسارًا مختلفًا عن ذاك الذي اتّخذه بيركو، رفض مؤخرًا تعديلات كان من شأنها أن تصعّب على رئيس الوزراء بوريس جونسون إجراء انتخابات عامة.

لكن هويل يتفق مع سلفه في انزعاجه من النوّاب الصاخبين، إذ وبّخ في إحدى المرّات الاسكتلنديين القوميين لدندنتهم نشيد الاتحاد الأوروبي في المجلس.

وتعهّد هويل في مقابلة نشرت في صحيفة ”صنداي تايمز“ بإصلاح ما اعتبر أنه تحوّل إلى ”برلمان سام“.

وقال ”لا أريد أن نعتدي على بعضنا بعضًا وأعتقد أن علينا الانتهاء من الأمر سريعًا والتأكد من تحوله (مجلس العموم) إلى مكان أهدأ“.