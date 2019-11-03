الكشف عن بعض تفاصيل خطوة إيران الرابعة لخفض الالتزام بالاتفاق النووي

كشف مصدر في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأحد، عن بعض بنود الخطوة الرابعة لخفض الالتزامات النووية، المقرر إجراؤها في الـ6 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، عن المصدر قوله، إن ”ضخ غاز اليورانيوم إلى 30 جهازًا للطرد المركزي من الجيل السادس سيكون من بين إجراءات إيران في إطار خطوتها الرابعة بخفض التزاماتها النووية“.

وأضاف المصدر الذي لم تذكر الوكالة اسمه: ”هذه الخطوة هي رسالة إيرانية صريحة لأوروبا بعدم التراجع عن قرارها“.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني النائب مجتبى ذور النور، إن على الحكومة اتخاذ الخطوة التالية ”الرابعة“ لتقليص الالتزامات بموجب الاتفاق النووي.

وأشار في مقابلة مع وكالة أنباء ”مهر“ شبه الرسمية، إلى أنه ”يجب اتخاذ الخطوة النووية الرابعة بحزم من أجل دفع الأوروبيين للوفاء بالتزاماتهم بالصفقة النووية“.

ووقعت إيران والأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) بالإضافة إلى ألمانيا على الاتفاق النووي في 14 من شهر تموز/يوليو من عام 2015، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 16 من شهر كانون الثاني/يناير من عام 2016.

وبموجب الاتفاق، تعهدت إيران بوضع قيود على برنامجها النووي في مقابل إزالة العقوبات ذات الصلة بالأسلحة النووية، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق النووي الدولي في شهر أيار/مايو من العام الماضي، وصعّد العقوبات ضد طهران.