"رويترز": مقتل قيادي من داعش في غارة أمريكية على القامشلي السورية

قال مصدران أمنيان إن غارة أمريكية نادرة على قرية تسيطر عليها الحكومة في شمال شرق سوريا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، أدت إلى مقتل قيادي في تنظيم داعش كان يختبئ هناك.

وشنت الولايات المتحدة غارات سابقة في سوريا لاستهداف أعضاء في تنظيم داعش، لكن عملية اليوم الخميس ستكون أول عملية معروفة في منطقة تسيطر عليها قوات الحكومة السورية.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال التلفزيون السوري إن "قوات خاصة أمريكية نفذت عملية نادرة في قرية خاضعة لسيطرة الحكومة في شمال شرق البلاد، وقتلت شخصا واحدا وأسرت آخرين".

وجرت العملية في منطقة بمحافظة الحسكة، التي تتقاسم القوات الحكومية والمسلحون الأكراد المدعومون من واشنطن السيطرة عليها.

وذكر التلفزون السوري عبر قناته على "تيليغرام" أن طائرات هليكوبتر نفذت إنزالا على قرية ملوك سراي في ريف القامشلي الجنوبي، لكنها لم توضح هوية القتيل.

وأكد عدد من سكان المنطقة لـ"رويترز" حدوث العملية.

وقال أحدهم إن طائرات هليكوبتر أمريكية هبطت في القرية بعد منتصف الليل، وطلبت من السكان عبر مكبرات الصوت البقاء في منازلهم وإطفاء الأنوار. وأضاف أن العملية استمرت بضع ساعات، ولم يحدث تبادل لإطلاق النار مع القوات الأمريكية.