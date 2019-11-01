على غرار حزب الله.. مسؤول إيراني يتحدث عن حاجة الميليشيات بالعراق لشبكة اتصالات محلية

أكد رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، العميد غلام رضا جلالي، على حاجة الميليشيات الشيعية المسلحة الموالية للنظام في طهران، لشبكة اتصالات محلية، على شبكة حزب الله اللبناني الخاصة.

وقال جلالي، الذي كان يتحدث في زيارة جواد الشهرستاني، وكيل لمرجع علي السيستاني وصهره المقيم بمدينة قم وسط إيران، إن ”الحشد الشعبي وحركات المقاومة في العراق، بحاجة إلى شبكة اتصالات محلية لحماية أنفسهم من تهديدات العدو“.

وأشار العميد جلالي، إلى أن ”الأحداث الأخيرة في العراق أظهرت وجود مطالب شعبية، لكن العدو يحاول استخدام شبكات اجتماعية لتحويل الاحتجاجات السلمية إلى أحداث شغب“.

وأوضح أن إنشاء منظمة الدفاع المدني والسيبراني في إيران أنشئت بأمر من المرشد الأعلى علي خامنئي في عام 2003، مبينًا أن ”مهمة المنظمة تتمثل في استخدام مجموعة متنوعة من أساليب الدفاع المدني؛ التي تهدف إلى تعزيز استدامة البنية التحتية الحيوية في البلاد وحماية الناس في أوقات الأزمات“.

وقال العميد جلالي، إن ”بعض التقنيات الجديدة تمثل تهديدًا بطبيعتها، خصوصًا إذا لم يتم العمل وفق خطط منظمة الدفاع المدني، لذلك نحن بحاجة إلى صناعة محلية في التقنيات والتقنيات الجديدة؛ للحفاظ على أمان البنية التحتية“.

ويشهد العراق، منذ أسابيع، احتجاجات عمت المدن والمحافظات ضد الطبقة السياسية الحاكمة، التي تدعمها إيران، في ظل اتساع رقعة الفقر والبطالة وتفشي الفساد في دوائر ومؤسسات النظام العراقي، ما بعد عام 2003.

وألقى المتظاهرون العراقيون باللائمة على طهران؛ بسبب تدخلها في الشؤون العراقية وتشكيلها للفصائل المسلحة التي تحقق أطماعها في العراق.

وتقول تقارير إعلامية، إن حزب الله اللبناني الموالي لإيران، يمتلك شبكة اتصالات خاصة منذ سنوات، ولم تفلح محاولات الحكومة لتفكيكها؛ بسبب إصرار الحزب المسلح على التمسك بها.