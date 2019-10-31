خارجية تركيا تستدعي السفير الفرنسي احتجاجًا على إدانة العملية العسكرية شمال سوريا

استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، السفير الفرنسي لدى أنقرة؛ احتجاجًا على تبني برلمان بلاده قرارًا يدين العملية العسكرية التي يشنها الجيش التركي في شمال سوريا والتي تطلق عليها أنقرة ”نبع السلام“.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية: إن أنقرة قدمت احتجاجها للسفير الفرنسي ”شارل فري“، على تبني برلمان بلاده قرارًا يدين عملية نبع السلام.

ويوم أمس الأربعاء، تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قرار يدين العملية التركية.

وتقدمت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، مارييل دي سارنيز، بمشروع القرار غير الملزم بعد أن وقعه رؤساء 8 مجموعات سياسية، ونال موافقة 121 نائبًا، دون أي معارضة من أحد.

ومشروع القرار طالب بالوقف الفوري للمعارك في الشمال السوري، كما جدد ”دعم فرنسا المطلق لقوات سوريا الديمقراطية“، مشيرًا إلى أن العملية التركية قد تؤدي إلى إعادة ظهور تنظيم داعش من جديد“.

وفي يوم 9 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة فصائل سورية، عملية عسكرية في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا ضد قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل الأكراد أبرز مكوناتها.