مجلس النواب الأمريكي يطلق رسميًا إجراءات عزل ترامب

المصدر: ا ف ب

أطلق مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس مرحلة جديدة ومعلنة للتحقيق في اتهامات بحق الرئيس دونالد ترامب حيث صوت لأول مرة على المضي في اجراءات عزله.

وصوت المجلس بأغلبية 232 صوتا مقابل 196 صوتا لإطلاق العملية رسميا، وقالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي قبل التصويت ”اليوم، يأخذ مجلس النواب الخطوة التالية في اجراءاتنا لعقد جلسات استماع مفتوحة أمام لجنة الاستخبارات في المجلس حتى يرى عامة الناس الحقائق بأنفسهم“.

وفي تعليق سريع عبر تغريدة على حسابه بموقع ”تويتر“ وصف ترامب الخطوة بـأنها ”أكبر حملة مطاردة سياسية في تاريخ“ الولايات المتحدة الأمريكية.

كما علقت الملحقة الصحافية في البيت الأبيض ستيفاني غريشام في بيان معتبرة آلية العزل ”غير مشروعة“ وأكدت أن ”الديموقراطيين يختارون كل يوم إهدار الوقت على (آلية) عزل زائفة، في محاولة ذات طابع سياسي فاضح للقضاء على الرئيس“.