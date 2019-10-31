استهداف لبناني لطائرة إسرائيلية مسيرة

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأنه رصد نيرانًا تم إطلاقها من لبنان لاستهداف طائرة إسرائيلية مسيرة، دون إلحاق ضرر بها.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال، عبر تويتر: ”قبل قليل تم رصد إطلاق نيران مضادة للطيران فوق منطقة لبنان باتجاه طائرة إسرائيلية بدون طيار. الطائرة لم تصب“.

في غضون ذلك، ذكرت قناة ”الميادين“ اللبنانية، أنه جرى إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة قرب بلدة ”النبطية“ بجنوب لبنان، اليوم الخميس، دون أن تذكر مزيدًا من التفاصيل.

وفي وقت لاحق ذكر تلفزيون ”المنار“ نقلا عن بيان صادر عن حزب الله، المدعوم من إيران أن الجماعة استهدفت الطائرة المسيرة بما قال إنه ”أسلحة مناسبة“ مما أجبرها على مغادرة المجال الجوي اليوم الخميس.