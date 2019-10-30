”فيسبوك“ تُعلّق حسابات مرتبطة بـ“حليف بوتين“ لتدخلها في أفريقيا‎

قالت شركة ”فيسبوك“، اليوم الأربعاء، إنها علقت ثلاث شبكات من الحسابات الروسية حاولت التدخل في السياسات الداخلية لثماني دول أفريقية، وترتبط برجل أعمال روسي اتهم في السابق بالتدخل في الانتخابات الأمريكية.

وقالت ”فيسبوك”: إن الحملات استهدفت أشخاصًا في مدغشقر وجمهورية أفريقيا الوسطى وموزامبيق والكونجو الديمقراطية وساحل العاج والكاميرون والسودان وليبيا. واستخدمت نحو 200 حساب وهمي في الوصول إلى أكثر من مليون متابع في الدول الثماني.

وأضافت أن كل الشبكات كانت مرتبطة ”بكيانات ذات صلة بالممول الروسي يفجيني بريجوزين“. وكان بريجوزين قد نفى من قبل ارتكاب أي مخالفة. ولم يتسنَ على الفور الاتصال بمحاميه لطلب التعليق بشأن أحدث اتهامات ”فيسبوك“ بالتدخل في أفريقيا.

واعتبر المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر أنّ بريجوزين شخصية رئيسية وراء محاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية عن طريق حملات سرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ناثانيال جليتشر رئيس أمن الإنترنت في ”فيسبوك“: إن الشبكات التي يديرها روس عملت في بعض الدول الأفريقية مع مواطنين محليين لإتقان إخفاء مصدرها واستهداف مستخدمي الإنترنت.

وأضاف: ”هناك نوع من الجهد المشترك بين أطراف محليين وأطراف من روسيا“. وأضاف: ”يبدو أن المحليين المتورطين يعلمون من الذي يقف وراء العملية“.

وأحجمت ”فيسبوك“ عن الكشف عن هوية أفراد أو منظمات محلية عملت مع هذه الحسابات أو تحديد الشركات التي رصدت صلتها مع بريجوزين؛ مسؤول توريدات الطعام الذي اشتهر باسم ”طاهي بوتين“ في الإعلام الروسي؛ بسبب المآدب التي ينظمها للرئيس.