مساعد لأردوغان: تركيا ستقيم منطقة آمنة في سوريا سواء انسحبت القوات الكردية أم لا

قال مساعد كبير للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن تركيا ستقيم ”منطقة آمنة“ شمال سوريا من خلال دوريات مشتركة مع روسيا، سواء انسحبت وحدات حماية الشعب الكردية السورية من المنطقة أم لا.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة ”تاس“ الروسية للأنباء، عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قوله، إن القوات المسلحة الكردية انسحبت من المنطقة القريبة من حدود سوريا الشمالية الشرقية مع تركيا بشكل أسرع مما كان مقررًا، بعد أن انتهت في الساعة (1500 بتوقيت غرينتش) مهلة مدتها 150 ساعة حددتها أنقرة وموسكو .

وقال مدير الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون:“حددت تركيا وروسيا مهلة مدتها 150 ساعة للإرهابيين التابعين لوحدات حماية الشعب الكردية لمغادرة المنطقة الآمنة، المهلة انتهت، وسنقيم (المنطقة الآمنة) من خلال دوريات مشتركة سواء انسحب الإرهابيون بالفعل أم لا“.