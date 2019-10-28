المبعوث الأممي إلى سوريا يلتقي وزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا الثلاثاء

قال جير بيدرسن، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، اليوم الإثنين، إنه سيلتقي مع وزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا في جنيف، مساء غد الثلاثاء، قبل أول اجتماع للجنة الدستورية السورية.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف والروسي سيرغي لافروف في المدينة السويسرية، قبل اجتماع اللجنة السورية التي تضم 150 عضوًا تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأضاف بيدرسن في مؤتمر صحافي: ”نعتقد أن القتال الدائر دليل آخر على أهمية الشروع في عملية سياسية جادة، يمكن أن تساعد في حل المشكلات في ربوع سوريا، بما في ذلك شمال شرق البلاد وأيضًا إدلب“.