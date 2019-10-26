وزير خارجية لاتفيا: قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تأجيل البريكست‎

قال وزير خارجية لاتفيا إدجار رينكيفيدج اليوم السبت إن قادة الاتحاد الأوروبي يعتزمون تأجيل خروج بريطانيا من التكتل (بريكست) بعد الموعد النهائي في 31 أكتوبر / تشرين الأول لكنهم لم يتفقوا بعد على المهلة الجديدة.

وقال رينكيفيدج في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية ”بي.بي.سي’ ”هناك اتفاق بالإجماع على أننا بحاجة إلى تمديد مناقشة بريكست. هناك نقاش كبير حول ما هو أفضل موعد نهائي“.

وأضاف أنه يتوقع أن يتخذ سفراء الاتحاد الأوروبي قرارًا بحلول يوم الاثنين أو الثلاثاء وأنه لا يرى حاجة لعقد قمة طارئة للاتحاد الأوروبي لمناقشة القضية.