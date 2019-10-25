فرنسا تجرد مواطنًا مغربي الأصل من الجنسية بسبب ”داعش“

جرّدت السلطات الفرنسية أحد مواطنيها، وهو مغربي الأصل يُدعى فيصل آيت مسعود، من الجنسية الفرنسية، إثر محاولته للالتحاق بتنظيم ”داعش”.

وجاء إجراء السلطات بعد حكم قضائي صدر بحق مسعود في شهر آذار/مارس من عام 2018، القاضي بالسجن 4 سنوات، إثر محاولته برفقة رجلين آخرين وامرأة، الالتحاق بصفوف تنظيم ”داعش“، مباشرة بعد وقوع الهجوم على مجلة ”شارلي إيبدو“ في شهر كانون الثاني/يناير من عام 2015.

وكاد الأربعة يصلون إلى وجهتهم المنشودة، لو لم يتعرضوا لحادث سير في الأراضي التركية يوم 20 من شهر كانون الثاني/يناير من عام 2015، تسبب في عودتهم إلى فرنسا، حيثُ أدانهم القضاء الفرنسي بتهمة التآمر الجنائي بهدف ارتكاب أعمال إرهابية.

وصدر قرار تجريد فيصل آيت مسعود، البالغ من العمر 23 عامًا من الجنسية الفرنسية، في الجريدة الرسمية للبلاد يوم أمس الخميس.

وجردت فرنسا على مدار 20 عامًا تقع بين الأعوام 1996 و2016، 13 شخصًا من جنسيتها بتهمة الإرهاب، منهم 5 في عام 2015 فقط، وفقًا لإحصائيات صادرة عن وزارة الداخلية.