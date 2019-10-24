نائب الرئيس الأمريكي يدعم محتجي هونغ كونغ في خطاب موجه للصين‎

اتهم مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، الخميس، الصين بالتضييق على ”الحقوق والحريات“ في هونغ كونغ، وانتقد شركة نايكي الرياضية العملاقة والاتحاد الوطني لكرة السلة؛ لأنهما أيدا بكين في خلاف بشأن حرية التعبير.

وفي خطاب مهم عن السياسة بشأن الصين قبل محادثات مع بكين تهدف إلى تخفيف حدة الحرب التجارية، قال بنس إن الولايات المتحدة لا تسعى للمواجهة أو الانفصال عن منافستها الاقتصادية الرئيسية.

لكنه انتقد الصين بسبب تعاملها مع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي تجتاح هونغ كونغ لأكثر من أربعة أشهر.

وقال بنس: ”هونغ كونغ مثال حي على ما يمكن أن يحدث عندما تتبنى الصين الحرية… ولكن على مدى السنوات القليلة الماضية زادت بكين تدخلها في هونغ كونغ، وأقدمت على أفعال تضيّق على الحقوق والحريات المكفولة لسكان هونغ كونغ بموجب اتفاق دولي ملزم“.

وأضاف أن الولايات المتحدة تقف مع المحتجين في هونغ كونغ الذي خرج الملايين منهم إلى الشوارع في احتجاجات شابها العنف في بعض الأحيان على ما يرونه تشديدًا للقبضة الصينية.

وأضاف بنس في كلمة ألقاها في مركز أبحاث في واشنطن: ”نحن نقف معكم وأنتم تلهموننا. ندعوكم إلى مواصلة السير على طريق الاحتجاج الخالي من العنف“.

ووجه نائب الرئيس الأمريكي انتقادات حادة للصين لتعاملها مع مسلمي الويغور بإقليم شينجيانغ.

كما وجه بعضًا من أشد انتقاداته لشركة نايكي الرياضية العملاقة والاتحاد الوطني لكرة السلة، اللذين اتهمهما بالانحياز للحزب الشيوعي الصيني فيما يتعلق بحرية التعبير في هونغ كونغ.

وقال إن الشركة والاتحاد فشلا في الدفاع عن مدير فريق هيوستون روكتس داريل موري بعد أن كتب تغريدات على موقع تويتر دعمًا للمحتجين في هونغ كونغ هذا الشهر.