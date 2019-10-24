الشرطة التركية تستخدم الهراوات لتفريق عمال يطالبون بأجورهم (فيديو)

استخدمت الشرطة التركية الهراوات ورذاذ الفلفل لتفريق مجموعة من عمال نقابة العاملين في الصناعات المعدنية، الذين يعملون في شركات ”إنتل اندستري“ و“هابالكي دوكوم“ و“تاركون ماكينا“ التابعة لشركة ”زيتن أوغلو“ في اسكي شهير.

وكان العمال عازمين على تنفيذ مسيرة من اسكي شهير إلى أنقرة مشيًا على الأقدام للمطالبة بمستحقاتهم ورواتبهم التي لم يحصلوا عليها منذ أربعة أشهر.

وقامت الشرطة بتوقيف 29 من العمال من بينهم إداريون في شعبة نقابة العاملين في الصناعات المعدنية.

وأدى استخدام العنف ضد المتظاهرين إلى نقل أربعة عمال من بينهم رئيس نقابة العاملين في الصناعات المعدنية عدنان سردار أوغلو إلى المشفى لتلقي العلاج، بسبب تأثرهم برذاذ الفلفل.