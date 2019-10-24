كوريا الشمالية: كيم وترامب تربطهما علاقة ”خاصة“ لكن الدوائر السياسية الأمريكية معادية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الخميس أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زالا يرتبطان بعلاقات وثيقة وبشعور بالثقة، فيما وصفه كيم بأنه علاقة ”خاصة“.

وفي بيان وقعه مستشار وزارة الخارجية كيم كي جوان، قالت الوكالة إنه على النقيض من ترامب، فإن ”الدوائر السياسية في واشنطن وصانعي السياسة إزاء كوريا الديمقراطية الشعبية في الإدارة الأمريكية معادية… دون أي مبرر“. واستخدم البيان الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

وقال البيان إن كوريا الشمالية سترى ”مدى ما تتحلى به الولايات المتحدة من حكمة حتى نهاية العام“. وكان كيم قد حدد في وقت سابق مهلة حتى نهاية العام أمام محادثات نزع السلاح النووي مع واشنطن.