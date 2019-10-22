بحكم قضائي.. أمريكا تستولي على سفينة شحن كورية شمالية مصادرة

المصدر: أ ف ب

منحت محكمة في نيويورك، رسميًا الولايات المتحدة ملكية سفينة شحن كورية شمالية تمت مصادرتها لانتهاكها العقوبات الدوليّة، بحسب وزارة العدل، اليوم الثلاثاء.

واحتجزت سفينة الشحن الكورية الشمالية ”وايز أونست“ بتهمة انتهاك العقوبات الدولية، لنقلها كميات من الفحم بقيمة 3 ملايين دولار، بينما كانت في المياه الإقليمية لإندونيسيا العام الماضي، قبل أن يتم تسليمها للسلطات الأمريكية.

وقررت المحكمة جنوب نيويورك تسليم السفينة إلى واشنطن، وطالبت وزارة الخزانة بـ“التخلص منها“، بحسب القرار، الذي نشرته وزارة العدل.

وبدأت إجراءات بيع السفينة، بحسب قوات خفر السواحل الأمريكيين، الذين أعلنوا في وقت سابق هذا الشهر وضع السفينة في مزاد علنيّ.

وقامت قاطرة سفن بسحبها من باغو باغو في ساموا الأمريكية، حيثُ كانت محتجزة دون أن تكشف عن هوية المشتري أو الثمن.

وكانت عائلات أوتو وارمبير، وهو طالب أمريكي توفي بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه في بيونغ يانغ وهو في غيبوبة، وكيم دونغ شيك القس، الذي يعتقد أنه تعرض للاعتقال والتعذيب والإعدام العام 2000، قدمت التماسات قانونية ضد السفينة.

لكن ليس واضحًا ما إذا كانوا سيحصلون على أي أموال من عملية البيع، مع إعلان المحكمة الصادر، يوم أمس الإثنين، أن هذه العائلات ”حلّت“ مشكلة الالتماسات مع الولايات المتحدة.

من جهته، اعتبر نائب المدعي العام لشؤون الأمن القومي جون ديميرز، أنّ ”قرار المصادرة ينهي مسيرة وايز أونست كأهم سفن كوريا الشمالية انتهاكًا للعقوبات“.

واحتجت بيونغ يانغ على مصادرة السفينة وحذّرت من ”عواقب وخيمة“ في حال عدم استردادها.

وتخضع كوريا الشمالية لسلسلة عقوبات صادرة من مجلس الأمن الدولي لإرغامها على التخلي عن برامجها النووية والباليستية.