أردوغان يدعو روحاني لإسكات أصوات معارضين إيرانيين لـ“نبع السلام“

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن مواقف بعض المسؤولين الإيرانيين تجاه العملية العسكرية لأنقرة في سوريا أزعجته، داعيًا نظيره الإيراني حسن روحاني إلى إسكات أصوات المعارضة الإيرانية تجاه العملية العسكرية في سوريا.

وأضاف أردوغان في تصريحات قبل توجهه إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين: ”أدين بشدة بعض أصوات مزعجة تصدر من الجانب الإيراني حول عملية نبع السلام، ويجب إسكاتها لأنها تزعجني“، وفق ما نقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية.

وأشار أردوغان إلى أن ”إيران تأتي ضمن أعضاء مجموعة أستانة المعنية بحل الأزمة في سوريا؛ لذلك هذه المواقف لا تصح، وكان لزامًا على المسؤولين الإيرانيين، بالأخص الرئيس روحاني، أن يُسكت هذه الأصوات“.

وكان عدد من المسؤولين الإيرانيين أعربوا عن تحفظ بلادهم لدخول القوات التركية إلى الأراضي السورية، واعتبرت الخارجية الإيرانية في بيان، أن هذا الإجراء سيتسبب بوقوع خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وانطلقت في إيران، منذ اليوم الأول لإعلان أنقرة عمليتها العسكرية في سوريا، عدد من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية، لا سيما في مختلف المدن والمحافظات، خصوصًا ذات الأغلبية الكردية، فيما تظاهر المئات منهم أمام السفارة التركية بطهران، منددين بالحملة العسكرية.

وأعلنت تركيا مؤخرًا عن عملية عسكرية سمتها ”نبع السلام“ تستهدف الأكراد بمناطق شمال شرقي سوريا، حيث ترى أنقرة أن وحدات حماية الشعب الكردية منظمة ”إرهابية“ ومتحالفة مع الأكراد في تركيا.