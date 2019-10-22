سيف مقدس ودوائر ذهبية.. طقوس تاريخية بحفل تتويج إمبراطور اليابان الجديد (صور)

شهدت اليابان، اليوم الثلاثاء، تتويج الإمبراطور ناروهيتو رسميًا، في مراسم يعود تاريخها إلى قرون، بحضور شخصيات بارزة، بينهم رؤساء وأفراد عائلات ملكية، من أكثر من 180 دولة.

وجلس ناروهيتو (59 عامًا) وزوجته ماساكو (55 عامًا) على العرش، في مايو أيار، في مراسم مقتضبة، لكن مراسم اليوم التي جرت في القصر الملكي كانت أكبر ومليئة بالتفاصيل، وأعلن فيها ناروهيتو للعالم تغير صفته رسميًا.

وقال إمبراطور اليابان، البالغ من العمر 59 عامًا، أمام حوالي ألفي ضيف، بما في ذلك أمير بريطانيا تشارلز: ”أقسم أنني سوف أتصرف وفقًا للدستور، وأتحمل مسؤوليتي كرمز للدولة ووحدة الشعب“.

وتولى ناروهيتو، أول إمبراطور ياباني ولد بعد الحرب العالمية الثانية، العرش عندما أصبح والده أكيهيتو أول إمبراطور ياباني يتنازل عن العرش، بعد أن شعر بالقلق من تقدمه في السن.

وعن تفاصيل الحفل، أشارت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إلى أنه يُخصص لكل من الإمبراطور والإمبراطورة عرش هائل، يُطلق عليه اسم ”تاكاميكورا“ ويبلغ وزنه 8 أطنان.

ويحاط العرش بستائر أرجوانية معلقة على سقف مزين بدوائر ذهبية ولوحات جانبية مرسومة بالحيوانات الأسطورية.

وعلى جانبي كرسي الإمبراطور، توجد مكاتب حيث سيتم وضع سيف مقدس وجوهرة، وهي جزء من القواعد الإمبراطورية والأختام.

لكن الإمبراطور لن يجلس في الواقع على العرش خلال الحفل، ويبقى واقفًا طوال الوقت.

ولحضور الحفل، يرتدي الإمبراطور الحرير على طريقة ”سوكوتاي“ ونادرًا ما يُشاهد الزي الداخلي الذي يوضع عليه رداء خارجي كثيف مع أكمام طويلة واسعة، ويتم تزيين الثياب الخارجية للإمبراطور بطائر الفينيق الصيني الأسطوري، والذي يُعتقد أنه يرمز إلى وصول السلام.

فيما ارتدت الإمبراطورة ماساكو رداءً ثقيلًا مكونًا من 12 طبقة، تزن حوالي 15 كيلوغرامًا.