الأجندة الإسرائيلية بعد فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة

أحدث اعتراف بنيامين نتنياهو بالفشل في تشكيل حكومة إسرائيلية على قاعدة نتائج جولة الانتخابات الثانية، تغييرًا في الأجندة السياسية الإسرائيلية، من الآن وحتى نهاية العام الحالي.

وبموجب الأجندة الجديدة، كما عرضتها، اليوم الثلاثاء، صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فإن المحطات الزمنية للفترة من الآن وحتى نهاية السنة، أصبحت كالتالي:

خلال الأيام الثلاثة المقبلة، يُفترض أن يكلف الرئيس روفين ريفلين، رئيس حزب أبيض وأزرق، بيني غانتس بتشكيل الحكومة، بعد أن تبلغ ريفلين من نتنياهو أنه فشل بما كلف به.

19 – 12 نوفمبر

وسيكون لدى غانتس مهلة 28 يومًا لتشكيل الحكومة. وإذا فشل هو الآخر، فإن لدى الكنيست صلاحية تقديم مرشح ثالث (بعد نتنياهو وغانتس)؛ لتشكيل الحكومة خلال 21 يومًا.

ويجوز لرئيس الدولة، ريفلين، أن يُعلن أنه فشل بإيجاد مرشح ثالث لتشكيل الحكومة، وعندها يُقرر الكنيست حلّ نفسه، لتجري جولة انتخابات ثالثة خلال ثلاثة أشهر، أي في نهايات فبراير 2020.

مطلع ديسمبر

وفي الأجندة السياسية الإسرائيلية موعد لتقديم موعد مهم قبل نهاية السنة، وهو تقديم لوائح الاتهام ضد بنيامين نتنياهو في ثلاث قضايا فساد معروفة. الموعد المحدد لتقديم لائحة الاتهام هو مطلع ديسمبر القادم.

10 – 12 ديسمبر

وتنتهي في 12 ديسمبر المهلة أمام الكنيست لتقديم مرشح ثالث لتشكيل الحكومة.

وفي حال تم الاتفاق على هذا المرشح، ستكون أمامه مهلة 14 يومًا لتشكيل الحكومة.

ديسمبر 24 – 26

يوم السادس والعشرين من ديسمبر، هو نهاية المدة أمام المرشح الثالث لتشكيل الحكومة. وإذا لم يتحقق ذلك سيجري حلّ الكنيست والدعوة لانتخابات ثالثة بموعد مفترض، أواسط شهر مارس 2020.