إيران تنفي اعتقال مسؤولين مرتبطين بالصحافي المعارض روح الله زم

نفى المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي، الثلاثاء، التقارير التي تحدثت عن اعتقال عدد من المسؤولين بينهم موظفون في رئاسة الجمهورية بتهمة التواصل مع الصحافي المعارض روح الله زم الذي اعتقله الحرس الثوري خارج إيران الأسبوع الماضي.

وقال إسماعيلي في مؤتمره الصحافي ”حتى الآن، لم يتم القبض على أي شخص في الحكومة أو في السلطة القضائية أو القوات المسلحة باستثناء روح الله زم“.

وأوضح أن ”ما تردد من معلومات عن اعتقال عدد من المسؤولين في السلطة القضائية بشأن ارتباطهم مع الصحافي المعارض روح الله زم لا أساس له من الصحة“، مضيفًا أنه ”ينصح جميع المسؤولين بعدم توجيه أصابع الاتهام إلى بعضهم البعض“.

وحث المسؤولين في إيران على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها السلطة القضائية والأمنية مع روح الله زم الذي جرى اختطافه من داخل العراق وفقًا لتقارير شبه رسمية، فيما قال الحرس الثوري إن ”قواته تمكنت من اعتقاله بعملية استخباراتية معقدة الاثنين الماضي“.

وتابع ”حصلنا على معلومات قيمة للغاية بعد إلقاء القبض على روح الله زم لكن على التيارات السياسية أن لا توجّه الإتهام للآخر بالتعاون مع زم .. وعلى كل المخدوعين في الداخل والمتعاونين مع أجهزة الاستخبارات الأجنبية أن يعتبروا من قضية روح الله زم وأن يفكروا بإنقاذ أنفسهم قبل أن يصبح مصيرهم كمصير زم وأن يصححوا أخطاءهم والاعتذار من الشعب الإيراني“.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، نفى أمس الاثنين، صحة تصريحات النائب في البرلمان كريمي قدوسي الذي تحدث فيها عن إلقاء القبض على موظفين في الرئاسة الإيرانية بتهمة التعاون مع المعارض الإيراني روح الله زم قبل القاء القبض عليه من قبل الحرس الثوري.

وطالب ربيعي السلطة القضائية بمحاسبة كل من يطلق التهم الكاذبة التي من شأنها التأثير على الرأي العام.