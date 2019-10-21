وزير المالية التركي: العقوبات الأمريكية أصبحت للابتزاز

قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق، اليوم الإثنين، إن تهديدات العقوبات أصبحت محاولة ”للابتزاز“، وذلك بعد أسبوع من فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزراء ووزارات في تركيا؛ بسبب العملية العسكرية التي شنتها أنقرة في شمال سوريا.

وأشار في ندوة استضافتها محطة تلفزيون ”تي آر تي“ إلى أنه ”في الأسابيع القليلة الماضية تعرضت تركيا لتهديدات كثيرة بعقوبات، مما يؤسف له أن العقوبات الاقتصادية أصبحت عاملًا لابتزاز بلدنا“.

وأضاف الوزير التركي قائلًا: ”أسواقنا المالية أظهرت مستوى هائلًا من الصمود على الرغم من التهديدات بعقوبات اقتصادية، وهو ما يظهر أننا طورنا أيضًا مناعة ضد الصدمات الخارجية“.