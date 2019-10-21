إيران ترد على تصريحات أمريكية بشن هجمات إلكترونية ضدها

نفى رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية العميد غلام رضا جلالي، يوم الاثنين، ما سمّاه بـ“الإدعاءات الأمريكية“، حول شن هجمات إلكترونية في الآونة الأخيرة على إيران.

وقال مسؤولان أمريكيان في تقرير نشرته رويترز الأربعاء الماضي، إن واشنطن نفذت عملية سرية عبر الإنترنت ضد إيران في أعقاب هجمات الـ 14 من سبتمبر على منشآت النفط السعودية، والتي تلقي واشنطن والرياض فيها باللوم على طهران.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ عن جلالي خلال مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة طهران قوله: ”قال الأمريكيون مرتين إنهم ردوا على إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة بهجمات إلكترونية.. لم نر أي إشارة على وقوع هجمات إلكترونية ضد إيران“.

وتابع أنه ”في السنوات القليلة الماضية، دخلنا في مجال التهديدات الإلكترونية .. ولقد تغير مسار التهديد والحرب، ويحاول العدو استفزاز الشعب ضد الحكومات، وهذا الشكل من التهديد ليس فريدًا بالنسبة لنا، وهو موجود في بلدان أخرى“.

وأضاف: ”في التهديدات الجديدة أصبحت البنية التحتية هدفًا للتهديد، وبالتالي فإن استقرار البنية التحتية هو عامل مهم، ومن ناحية أخرى، أصبح الرأي العام رصيدًا وطنيًّا تلعب حمايته دورًا مهمًّا في مواجهة التهديدات“.