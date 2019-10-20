ترامب يتخلى عن عقد قمة مجموعة السبع في منتجعه

أعلن الرئيس دونالد ترامب السبت أن القمة المقبلة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لن تعقد في أحد نوادي الغولف التي يملكها في فلوريدا، متخليا عن قرار اثار الكثير من شبهات الفساد.

وكتب الرئيس على تويتر ”بناء على العدائية اللاعقلانية والمجنونة للإعلام والحزب الديموقراطي، لن نأخذ بعين الاعتبار بعد الآن نادي ترامب ناشونال دورال للغولف في ميامي كمكان لاستضافة قمة مجموعة السبع في 2020“.

وأضاف ”سوف نبدأ فورا البحث عن موقع آخر، بما في ذلك امكانية عقد القمة في كامب ديفيد“.

وأثار تأكيد البيت الأبيض الخميس لما كان ترامب قد أعلنه من قبل عن استضافة القمة في ناديه جدلا حادا في واشنطن بين البرلمانيين والمجتمع المدني على حد سواء.

وكان كبير موظفي البيت الأبيض ميك مالفاني قال الخميس ”نحن مقتنعون تماما بأنه أفضل مكان لتنظيم“ القمة“، مجازفا بذلك بتأجيج الاتهامات الموجهة إلى ترامب حول تضارب المصالح.