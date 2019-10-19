”العموم البريطاني“ يقرّ تعديلًا يلزم رئيس الوزراء بإرجاء موعد بريكست

أقرّ مجلس العموم البريطاني، السبت، تعديلًا يلزم رئيس الوزراء بوريس جونسون بالتفاوض مع بروكسل على إرجاء الموعد المقرر لخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، في 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وهو ما سارع جونسون إلى رفضه.

وبأغلبية 322 صوتًا مقابل 306، وافق النواب على التعديل الذي قدّمه النائب أوليفر ليتوين الذي يهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للنواب لمناقشة الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء مع بروكسل، من دون المخاطرة بحصول بريكست ”من دون اتفاق“ في 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

غير أن رئيس الوزراء سارع إلى إعلان رفضه الطلب من بروكسل إرجاء الموعد المحدد لبريكست.