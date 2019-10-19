15 قتيلاً بانهيار سد بمنجم للذهب في سيبيريا بروسيا‎ (صور)

15 قتيلاً بانهيار سد بمنجم للذهب في سيبيريا بروسيا‎ (صور)

المصدر: فريق التحرير

أعلنت وزارة الحالات الطارئة الروسية مقتل 15 شخصًا الأحد في انهيار سد في منجم للذهب بمنطقة ”راسنويارسك“ في سيبيريا.

وبحسب مصادر روسية، شاركت 6 مروحيات من طراز Mi-8 تابعة لوزارة الطوارئ في البحث عن ناجين.

من جهتها، ذكرت فرق الإنقاذ أن الحادث أوقع عددًا كبيرًا من الجرحى، مشيرة إلى أن 14 منهم نقلوا إلى المستشفى.

وذكرت وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء نقلًا عن خدمة الطوارئ أن هناك ما يزيد عن 12 عاملًا في عداد المفقودين.

ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي قوله إن الأمطار الغزيرة تسببت على ما يبدو في تآكل السد.

وذكرت لجنة تحقيقات روسية في بيان أنها فتحت تحقيقاً جنائياً بشأن انتهاك قواعد السلامة في منجم الذهب حيث قالت السلطات المحلية إن السد المنهار غير مسجل في الجهات الرسمية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن يوري لابشين رئيس حكومة بلدية كراسنويارسك قوله: ”السد مشيد بجهود ذاتية واعتقد أنه من الممكن انتهاك كافة القواعد“.

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