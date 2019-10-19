15 قتيلاً بانهيار سد بمنجم للذهب في سيبيريا بروسيا‎ (صور)

أعلنت وزارة الحالات الطارئة الروسية مقتل 15 شخصًا الأحد في انهيار سد في منجم للذهب بمنطقة ”راسنويارسك“ في سيبيريا.

وبحسب مصادر روسية، شاركت 6 مروحيات من طراز Mi-8 تابعة لوزارة الطوارئ في البحث عن ناجين.

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло до 15 – МЧС. К поиску выживших привлечены 6 вертолетов Ми-8 МЧС https://t.co/VhEzu4U5by pic.twitter.com/VlZvvDAFXn — FlashSiberia (@FlashSiberia) October 19, 2019

من جهتها، ذكرت فرق الإنقاذ أن الحادث أوقع عددًا كبيرًا من الجرحى، مشيرة إلى أن 14 منهم نقلوا إلى المستشفى.

وذكرت وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء نقلًا عن خدمة الطوارئ أن هناك ما يزيد عن 12 عاملًا في عداد المفقودين.

Dam burst in Krasnoyarsk region: 10 dead, another 10 missing, 14 injured, 130 evacuated. Flood on Seyba River at gold mining facility leads to major emergency after accident near Shchetinkino village https://t.co/57WzXfmf8z pic.twitter.com/LjhuDBteHy — The Siberian Times (@siberian_times) October 19, 2019

ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي قوله إن الأمطار الغزيرة تسببت على ما يبدو في تآكل السد.

وذكرت لجنة تحقيقات روسية في بيان أنها فتحت تحقيقاً جنائياً بشأن انتهاك قواعد السلامة في منجم الذهب حيث قالت السلطات المحلية إن السد المنهار غير مسجل في الجهات الرسمية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن يوري لابشين رئيس حكومة بلدية كراسنويارسك قوله: ”السد مشيد بجهود ذاتية واعتقد أنه من الممكن انتهاك كافة القواعد“.