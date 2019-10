15 قتيلاً بانهيار سد بمنجم للذهب في سيبيريا بروسيا‎ (صور)

أعلنت وزارة الحالات الطارئة الروسية مقتل 15 شخصًا الأحد في انهيار سد في منجم للذهب بمنطقة ”راسنويارسك“ في سيبيريا.

وبحسب مصادر روسية، شاركت 6 مروحيات من طراز Mi-8 تابعة لوزارة الطوارئ في البحث عن ناجين.

من جهتها، ذكرت فرق الإنقاذ أن الحادث أوقع عددًا كبيرًا من الجرحى، مشيرة إلى أن 14 منهم نقلوا إلى المستشفى.

وذكرت وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء نقلًا عن خدمة الطوارئ أن هناك ما يزيد عن 12 عاملًا في عداد المفقودين.

Dam burst in Krasnoyarsk region: 10 dead, another 10 missing, 14 injured, 130 evacuated. Flood on Seyba River at gold mining facility leads to major emergency after accident near Shchetinkino village https://t.co/57WzXfmf8z pic.twitter.com/LjhuDBteHy

— The Siberian Times (@siberian_times) October 19, 2019