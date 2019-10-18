مجزرة تركية في رأس العين السورية رغم وقف إطلاق النار (فيديو)

أفادت تقارير إخبارية ونشطاء، مساء اليوم الجمعة، بارتكاب القوات التركية مجزرة في شمال شرق سوريا، رغم إعلان وقف إطلاق النار في المنطقة، باتفاق بين أنقرة وواشنطن.

وأمس الخميس، أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، من أنقرة التوصل إلى اتفاق مع تركيا، ينهي الأزمة في شمال شرق سوريا، ويبدأ بوقف فوري لإطلاق النار.

ونشرت قناة الحرة الأمريكية مقطع فيديو قالت إنه لضحايا الهجوم، مشيرة إلى أن 15 شخصًا على الأقل قُتلوا وأصيب آخرون جراء القصف التركي الجمعة.

ومن أمام مستشفى مدينة تل تمر في الحسكة، وثقت كاميرا الحرة وصول الجرحى، وجثث الضحايا المدنيين، وسط حالة من الحزن والغضب بين الأهالي الذين تجمعوا في باحة المستشفى.

بدورهم تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لضحايا الهجوم، لدى وصول الجثث إلى مشفى مدينة تل تمر.

وقال أحد النشطاء على موقع تويتر:“تركيا تواصل أعمالها الإرهابية والإجرامية ضد الأكراد في شمال سوريا، ووصول جثمان 9 مواطنين فقدوا حياتهم إلى مشفى تل تمر، وهناك العشرات الجرحى في مدينة سري كانيه (رأس العين) لم يتمكن الصليب الأحمر الكُردي من إنقاذهم لعدم وجود ممر إنساني“.

تركيا تواصل أعمالها الإرهابية والإجرامية على الأكراد في شمال سوريا وصول جثمان 9 مواطنيين فقدوا حياتهم إلى مشفى تل تمر وهناك العشرات الجرحى في مدينة سري كانيه (رأس العين) لم يتمكن الصليب الأحمر الكُردي إنقاذهم لعدم وجود ممر إنساني . pic.twitter.com/idJX7JHwXH — Walid Haji (@WalidHaji20) October 18, 2019

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعلومات المتداول قائلًا:“إن 14 مدنيًا قُتلوا في قصف جوي ومدفعي تركي في قرية شرقي مدينة رأس العين الحدودية، فضلًا عن 9 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية“.

من جهته قال المسؤول الإعلامي، لقوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، اليوم الجمعة:“بالرغم من اتفاق وقف القتال، يتواصل القصف الجوي والمدفعي على مواقع المقاتلين والمدنيين في رأس العين“.