توسك: وقف العمليات العسكرية التركية ”ليس هدنة“.. إنه طلب استسلام

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم الجمعة؛ إن وقف الأعمال الحربية التركية الذي تم الإعلان عنه في شمال سوريا ”ليس هدنة حقيقية“، ودعا أنقرة لـ“إنهاء عملياتها العسكرية في سوريا على الفور“.

وقال توسك للصحفيين في بروكسل: ”وقف إطلاق النار المزعوم ليس ما كنا نتوقعه. إنه ليس وقفًا للنار في حقيقة الأمر بل هو طلب استسلام من الأكراد“.

وأضاف أن ”من واجبنا أن نؤكد دعوتنا لتركيا بأن تضع على الفور نهاية دائمة لعمليتها العسكرية وأن تسحب قواتها وتحترم القانون الإنساني الدولي“.

ووافقت تركيا أمس الخميس على وقف هجومها في سوريا لمدة خمسة أيام، من أجل السماح للقوات الكردية بالانسحاب من ”منطقة آمنة“ تسعى أنقرة لفرض سيطرتها عليها.