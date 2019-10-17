رغم وقف إطلاق النار.. نائبان أمريكيان متمسكان بتشريع لفرض عقوبات على تركيا‎

قال عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي لينزي غراهام وكريس فان هولن إنهما ”سيواصلان بكل قوة“ العمل على خططهما لفرض عقوبات صارمة على تركيا، رغم إعلان وقف إطلاق النار بشكل مؤقت في سوريا.

وقالت بريدجت فراي المتحدثة باسم السيناتور فان هولن إنه هو وغراهام ”تحدثا واتفقا على ضرورة المضي قدمًا بكل قوة في العمل على هذا التشريع“.

وقال متحدث باسم غراهام أيضًا إنه وفان هولن يعتزمان مواصلة العمل على ذلك.

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في وقت سابق مساء الخميس، أن الرئيس التركي وافق على وقف العملية العسكرية الجارية في شمال سوريا ضد القوات الكردية.