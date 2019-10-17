دبلوماسي أمريكي يدلي بشهادة ضد ترامب أمام الكونغرس

المصدر: ا ف ب

قال دبلوماسي أميركي للكونغرس، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومحاميه الشخصي رودي جولياني أقحما السياسة الأمريكية الداخلية في المحادثات مع أوكرانيا، وشمل ذلك الطلب منها التحقيق في أمر شركة أوكرانية مرتبطة بنجل جو بايدن، خصم ترامب السياسي.

وقال السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند للجان الكونغرس التي تحقق حول ترامب بهدف عزله، أنه في أيار/مايو أمر ترامب دبلوماسيين بإشراك محاميه الشخصي جولياني في مناقشات حول سياسة أوكرانيا.

وقال سوندلاند في بيان: ”أكد جولياني أن الرئيس يريد بيانًا علنيًا من الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي يلزم أوكرانيا التحقيق في قضايا لمكافحة الفساد“.

وأضاف ”ذكر جولياني تحديدًا انتخابات 2016، وشركة بوريسما على أنهما قضيتان للتحقيق في مكافحة الفساد مهمتان للرئيس“.

وكان هانتر نجل بايدن عضوًا في مجلس إدارة شركة بوريسما.