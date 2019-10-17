اتهام امرأة في لندن بالتخطيط لتفجير كاتدرائية القديس بولس‎

وجهت محكمة في لندن اتهامات بالإرهاب لامرأة، تضمنت تفحص كاتدرائية القديس بولس كهدف محتمل لهجوم تفجيري.

وقالت الشرطة إن ”محكمة وستمنستر الجزئية أمرت في جلستها أمس الأربعاء، بتجديد حبس صفية أمير الشيخ (36 عامًا) على أن تمثل أمام محكمة أولد بيلي في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني“.

وصفية الشيخ من سكان منطقة هيز بغرب لندن وهي متهمة بالإعداد لأعمال إرهابية في الفترة بين أغسطس وأكتوبر هذا العام، منها التواصل مع شخص توقعت أنه يمكن أن يساعدها في صنع مواد ناسفة.

وأضافت الشرطة في بيان، أن عملية الإعداد تضمنت السفر إلى لندن والنزول بفندق بهدف استطلاع الأوضاع.

وصفية الشيخ متهمة -أيضًا- بإعداد كلمة تعلن فيها الولاء لتنظيم داعش.