ترامب حذر أردوغان قبل هجوم سوريا: لا تكن أحمقًا سيذكرك التاريخ كشيطان

المصدر: ا ف ب

كشف البيت الأبيض، فجر الخميس، عن رسالة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، حذره فيها من غزو سوريا.

وقال ترامب في رسالته التي أرسلها في نفس اليوم الذي شنت فيه تركيا هجومها في شمال سوريا: ”لا تكن أحمقًا، سيذكرك التاريخ كشيطان“.

وبعد 3 أيام على سحب القوات الأمريكية من المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا، وهي خطوة اعتبرت بمثابة ضوء أخضر لتركيا لتبدأ عمليتها العسكرية، أبلغ ترامب أردوغان بأنه سيدمر اقتصاد أنقرة إذا ما ذهب الغزو بعيدًا.

وكتب الرئيس الأمريكي في الرسالة: ”أنت لا تريد بأن تكون مسؤولًا عن ذبح الآلاف من الناس، وأنا لا أريد أن أكون مسؤولًا عن تدمير الاقتصاد التركي…وسأفعل ذلك“.

وأضاف: ”سينظر اليك التاريخ بشكل إيجابي إذا قمت بذلك بطريقة صحيحة وإنسانية، وسينظر إليك إلى الأبد كشيطان إذا لم تحدث الأمور الجيدة“.

ولفت ترامب إلى أن ”اتفاقا عظيما“ أمر ممكن إذا قام الرئيس التركي بمفاوضة القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي.

وختم ترامب رسالته الى اردوغان بالقول ”لا تكن رجلا متصلبًا. لا تكن أحمقًا.. سأتصل بك لاحقًا“.