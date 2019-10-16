أردوغان يزور روسيا الثلاثاء

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس، رجب طيب أردوغان، سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا، الثلاثاء المقبل، تستغرق يومًا واحدًا.

وتأتي الزيارة في وقت تتعرض العلاقة بين البلدين للضغط، بسبب العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، والتي قوبلت بانتقادات دولية واسعة، ورفضتها روسيا.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة أنّ أردوغان ”سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بمدينة سوتشي (جنوب)“.

وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنّ أردوغان وبوتين، ”سيبحثان الوضع في سوريا، والعملية السياسية فيها، ومكافحة الإرهاب“.