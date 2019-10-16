روسيا أوقفت ثلاثة دبلوماسيين أمريكيين قرب موقع نووي غامض

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ذكرت وكالة ”إنترفاكس“ للأنباء، اليوم الأربعاء، أن روسيا أنزلت ثلاثة دبلوماسيين أمريكيين من قطار قرب موقع تجربة عسكرية غامضة يوم الإثنين؛ لأنهم لا يمتلكون تصاريح خاصة للوجود في المنطقة. وأقرت وكالة الطاقة النووية الروسية (روس أتوم) بأن خمسة من العاملين في القسم النووي لديها قتلوا في انفجار في الثامن من أغسطس /آب، خلال اختبار لمحرك…