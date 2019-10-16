مقتل 4 مدنيين إثر اشتباكات بين الهند وباكستان بإقليم كشمير

قتل 4 مدنيين وأصيب العشرات بجروح، الأربعاء، جراء تبادل إطلاق النار بين الهند وباكستان في منطقة الهيمالايا (شمال غرب شبه القارة الهندية وسط آسيا) بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، وذلك في فترة تشهد توترًا متزايدًا بين الجارتين النوويتين.

واستدعت وزارة الخارجية الباكستانية مبعوث الهند احتجاجًا على انتهاكات القوات الهندية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تسبب في مقتل 4 مدنيين، من بينهم طفلان، بالشطر الباكستاني في إقليم كشمير، بحسب وكالة ”أسوشيتد برس“.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية، ديفيندر أناند، أن ”باكستان أطلقت النار الإثنين والخميس على 20 قاعدة عسكرية للجيش الهندي على طول قطاع ”بونش“ عالي التسليح“.

ولفت إلى أن ”إسلام أباد استخدمت قذائف الهاون والمدافع الرشاشة أثناء استهدافها عدة قرى“.

كما أعلن أناند أن ”باكستان كانت السباقة في إطلاق النار“، مشيرًا إلى أن قواته ردّت بشكل ملائم على ما وصفه بـ ”سلسلة من انتهاكات الهند لوقف إطلاق النار غير المبرر“.

وفي السياق نفسه، قال بارفايس أحمد وهو ضابط شرطة هندي، الأربعاء إن ”قوات الأمن الهندية تسببت في مقتل 3 مقاتلين خلال عملية تبادل إطلاق النار جنوبي كشمير، عقب عمليات مخابراتية تكشف أن مجموعة من المقاتلين يختبئون في مدينة بيجبهارا بولاية جامو وكشمير شمال الهند.

وقال المسؤول المدني الهندي راهول ياداف، إن إطلاق النار الباكستاني يوم الثلاثاء، قتل امرأة (60 عامًا) وعددًا من القطعان في قطاع بونش.

ويأتي هذا التصعيد عقب احتجاجات واسعة ضد الحكومة الهندية، إثر إلغاء نيودلهي في الخامس من أغسطس/آب الماضي، مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي للولاية، وتعطي الأخرى الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلًا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية، والتملك والحصول على منح تعليمية.