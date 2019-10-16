فرنسا: على إيران الامتناع عن أي تقليص جديد لالتزاماتها النووية‎

طالبت فرنسا إيران يوم الأربعاء، بعدم الدخول في مرحلة جديدة من التخفيضات ”المثيرة للقلق“ لالتزاماتها وفقًا للاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى العالمية عام 2015.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول للصحفيين في إفادة يومية: ”يجب على إيران الامتناع عن الدخول في مرحلة جديدة مثيرة للقلق من الإجراءات التي قد تسهم في تصعيد التوتر“.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قال يوم الإثنين، إن طهران تعمل على أجهزة الطرد المركزي المتقدمة آي.آر-9 لتخصيب اليورانيوم، ولا تتطرق اتفاقية عام 2015 لهذه النوعية من أجهزة الطرد.