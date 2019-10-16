البورصة التركية توقف تداول أسهم 7 بنوك بعد الاتهامات الأمريكية لـ“بنك خلق“ بالمشاركة في مؤامرة دولية

تهاوت أسهم ”بنك خلق“ التركي المملوك للدولة، صباح اليوم الأربعاء، تحت ضغط الاتهامات التي وجهتها الإدارة الأمريكية يوم أمس لهذا البنك، بالمشاركة في ”مؤامرة“ دولية لتبييض الأموال بمليارات الدولارات وخرق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

ونقلت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية، صباح اليوم الأربعاء، أن الهبوط الحاد الذي طال أسهم ”بنك خلق“ ووصل 7.4% منذ شهر مارس الماضي، اضطر إدارة سوق الأسهم التركي إلى وقف التداول، مؤقتًا، في أسهم سبع مصارف أخرى منعًا لانهيار أسعار أسهمها

وقال مراسل الوكالة في تركيا، إن بورصة إسطنبول شهدت تراجعًا عامًا في مؤشرها القياسي اليوم الأربعاء بحوالي 1.6%.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض أمس الثلاثاء عقوبات جديدة على تركيا بسبب دخولها العسكري إلى شمال سوريا، شملت ثلاثة مسؤولين كبارًا، مع رفع التعرفة على صادرات الفولاذ، وهي عقوبات وُصفت بأنها ”أقل حدة مما كان متوقعًا“.

وقال“ بنك خلق“ اليوم الأربعاء، إن الاتهامات الأمريكية له بخرق العقوبات على إيران، هي جزء من العقوبات التي فرضتها واشنطن على أنقرة، مضيفًا أنها عقوبات تبدو الى حد كبير تكرارًا لاتهامات كان قد واجهها البنك في محاكمات سابقة.