إيران تعلّق على الهجوم الإلكتروني السري الذي نفذته أمريكا ضدها

علّق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد أذري جهرمي، اليوم الأربعاء، على هجوم إلكتروني شنته الولايات المتحدة على إيران، بعد الهجوم على أرامكو، واصفًا ذلك ”بالحلم الجيد“.

وقال جهرمي للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني ردًا على تقارير عن الهجوم الإلكتروني على بلاده: ”لقد حلموا … وكان ذلك جيدًا!“.

وكانت وكالة ”رويترز“ ذكرت، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة نفذت عملية إلكترونية سرية استهدفت إيران في أعقاب الهجوم الذي وقع في 14 أيلول/ سبتمبر الماضي على منشآت نفط سعودية وحمّلت واشنطن والرياض مسؤوليته لطهران.

ويعتبر الخبراء مثل هذه الهجمات الإلكترونية وسيلة للانتقام دون مهاجمة العدو وجهًا لوجه، فيما نقلت ”رويترز“ عن مسؤول أمريكي قوله: إن الهجوم الإلكتروني أثر على ”معدات وأجهزة“ في إيران، دون تفاصيل إضافية.