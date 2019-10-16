حقيقة موافقة الأردن على تمديد تأجير منطقتي ”الباقورة“ و“الغمر“ لإسرائيل

نفت وزارة الخارجية الأردنية الأنباء التي تحدثت عن موافقة الحكومة الأردنية على تمديد تأجير منطقتي ”الباقورة“ و“الغمر“ لإسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية في تصريحات نقلتها قناة ”المملكة“ المحلية إن العمل بملحقي ”الباقورة والغمر“ ينتهي في العاشر من شهر تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.‎

وكانت صحيفة ”معاريف“ الإسرائيلية أفادت اليوم الأربعاء أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين وافق على تمديد تأجير إسرائيل منطقة“ الغمر“ لمدة عام إضافي.

يذكر أن منطقة ”الغمر“ هي أرض أردنية تقع إلى الجنوب من البحر الميت.

وكانت مدة استئجار هذه المنطقة لإسرائيل من المقرر أن تنتهي في 26 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بعد مرور 25 عامًا على تأجيرها لإسرائيل وفقًا لاتفاقية وادي عربة الموقعة بين إسرائيل والأردن.

ونصت اتفاقية وادي عربة على أن تؤجر المملكة الأردنية الهاشمية كلاً من منطقتي الغمر في جنوبي البحر الميت والباقورة الواقعة في منطقة الأغوار الشمالية، لإسرائيل لمدة 25 عامًا، على أن تمدد هذه الفترة بصورة تلقائية في حال لم يطلب الأردن قبل انتهاء المدة بعام إلغاءها.

وقال الأردن العام الماضي إنه ليس لديه نية بتمديد تأجير هاتين المنطقتين لإسرائيل.