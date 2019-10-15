مسؤول أمريكي: لا نستطيع مراقبة عناصر ”داعش“ الفارين من شمال سوريا

قال مسؤول أمريكي، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تمتلك القدرة على مراقبة عناصر تنظيم ”داعش“ الفارين من شمال سوريا، في أعقاب الهجوم التركي، مقرًا بانخفاض قدرات الولايات المتحدة مع انسحاب قواتها بناء على أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لكن المسؤول البارز في الإدارة الأمريكية، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، قال للصحفيين: ”لم نر أي عملية فرار كبيرة واسعة للمعتقلين لدى المقاتلين الأكراد منذ بدأت تركيا هجومها حتى الآن“.

إلا أنه قال إن ما بين 50 و150 من زوجات وأطفال أسرى تنظيم ”داعش“ فروا أثناء الفوضى التي أعقبت الهجوم التركي الأسبوع الماضي، وتابع ”لا نعرف أين ذهبوا“.

وتثير العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا في 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري ضد وحدات حماية الشعب الكردية شمال شرق سوريا مخاوف من فرار المتشددين الأجانب المحتجزين في تلك المنطقة أو الإفراج عنهم.

ويحتجز في السجون التي يسيطر عليها الأكراد نحو 12 ألف مقاتل من تنظيم داعش، بينهم 2500 إلى 3 آلاف أجنبي، وفق مصادر كردية.

ويعيش في مخيمات النازحين في شمال شرق سوريا نحو 12 ألف أجنبي هم 8 آلاف طفل و 4 آلاف امرأة.