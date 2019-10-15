إلغاء 45 رحلة في مطار برشلونة إثر تعرضه لأضرار جراء الاحتجاجات

ألغيت 45 رحلة طيران في مطار برشلونة الدولي، اليوم الثلاثاء؛ نتيجة تعرضه لتلفيات بسيطة بسبب اشتباكات وقعت، أمس الإثنين، بين محتجين مؤيدين لانفصال إقليم كتالونيا والشرطة.

وقال متحدث باسم المطار، إن الهدوء يسوده الآن.

وتركزت الاحتجاجات، التي أعقبت الحكم على تسعة من زعماء الحركة الانفصالية في كتالونيا، على مطار عاصمة الإقليم.

وأفاد المتحدث باسم شركة أينا، المشغلة للمطار لرويترز، بأن ”غالبية الرحلات الخمس والأربعين التي ألغيت اليوم، مترتبة في واقع الأمر على عمليات الإلغاء أمس، التي أثرت على 110 رحلات“.

وأضاف أن معظم المحتجين لم يدخلوا مبنى المطار، وأن الضرر الذي تعرضت له البنية التحتية طفيف.

وأشار إلى أنه لا يستطيع تقديم تقدير محدد للضرر الاقتصادي أو عدد الركاب المتضررين جراء الاحتجاجات في الوقت الراهن؛ نظرًا لأن شركات الطيران لم تبلغ سلطات المطار بمعدلات الإشغال في الرحلات.