بلومبيرغ تطالب بتحرك دولي عملي لوقف الغزو التركي لسوريا

طالبت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية، اليوم الثلاثاء، دول العالم بتحرك عملي لردع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووقف غزوه لشمال سوريا، محذرة من أن عودة داعش باتت حتمية.

وأضافت الوكالة أن الردود العالمية على الغزو ليست بالمستوى المطلوب، وأن العقوبات التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد تركيا وقرارات دول أوروبية بوقف مبيعات الأسلحة لأنقرة غير كافية.

وأوضحت في تقرير أن ”المطلوب هو إجراءات قوية للضغط على تركيا لوقف الهجوم قبل أن يتسبب بكارثة إنسانية كبيرة، خاصة أن مئات الآلاف من الأكراد فروا من المعارك، فيما تحدثت التقارير عن فرار المئات من سجناء داعش ودخول قوات الديكتاتور بشار الأسد إلى مناطق العمليات بعد انسحاب القوات الأمريكية ما ينذر بالأسوأ“.

وسخرت من تصريحات أردوغان عندما قال إن هدفه إقامة منطقة آمنة للاجئين السوريين، مشيرة إلى أن ”تصرفات الجيش التركي وحلفائه على الأرض توحي بأهداف شريرة في ضوء التقارير التي تحدثت عن جرائم حرب واستهداف مدنيين وإعدام سجناء“.

ولفتت الوكالة إلى أن أردوغان رد على منتقديه بعدوانية قولًا وفعلًا وهدد بإرسال ملايين اللاجئين إلى أوروبا، فيما استهدفت مدفعية الجيش التركي منطقة قريبة من موقع للجيش الأمريكي، ما يعكس لامبالاة الرئيس التركي.

وأكدت أن ”سلوك أردوغان يزيل أية آمال بأن تركيا ستكون حليفًا موثوقًا، وها هي تمارس نهجًا مختلفًا كليًا عن نهج بقية أعضاء حلف الناتو وتشتري أسلحة روسية… رغم ذلك فإن واشنطن وحلفاءها لا يزالون يتمسكون بالأمل بأنها ستعود إليهم“.

وأضافت ”عليهم الآن القبول بالحقيقة. وعلى الرغم من أنه لا سلطة لأعضاء الناتو بطرد عضو بشكل عشوئي، إلا أن عليهم أن يحدّوا من دور تركيا في الحلف بأن تسحب تلك الدول معظم قواتها من تركيا وتخفض التعاون الاستخباراتي معها إلى أدنى مستوى“.

ودعت الوكالة الأمريكية الدول الغربية إلى حشد الدعم الدولي للاجئين الأكراد، والكونغرس الأمريكي إلى فرض أقصى العقوبات على تركيا، فيما دعت ترامب إلى إلغاء قراره سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا تحسبًا لعودة داعش التي باتت حتمية، على حد تعبيرها.

وختمت بلومبيرغ ”المشكلة أن الضرر حصل، وما فعله ترامب أوجد وضعًا فوضويًا في دولة عانت وتحملت بما فيه الكفاية… ولذلك على العالم أن يتحرك الآن لتخفيف الضرر“.