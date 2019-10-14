متظاهرون غاضبون يعتدون على مبنى السفارة التركية في فنلندا

كسر متظاهرون ضد عملية العسكرية التركية شمال سوريا، زجاج المبنى الذي توجد فيه السفارة التركية بالعاصمة الفنلندية هلسنكي.

وذكرت وكالة الأناضول التركية، الإثنين، أن مجموعة مكونة من 250 شخصا، تظاهرت ضد العملية التركية، شمالي سوريا.

وتسببت المظاهرة في إغلاق العديد من الشوارع بمركز المدينة، قبل أن يكمل المتظاهرون طريقهم نحو حي ”كايفوبويستو“، حيث تتمركز مختلف سفارات الدول الأجنبية، ومن بينها السفارة التركية.

ورشق المتظاهرون، زجاج المبنى الذي توجد فيه السفارة التركية بالحجارة، دون أن يتضرر الطابق الذي يضم مكتب السفارة، أو مكاتب السفارات الأخرى بالمكان.