المصدر: ا ف ب

أفادت مصادر بأن فرنسا تبحث جديًا الانسحاب من التحالف الدولي ضد داعش، في شمال سوريا، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من تلك المنطقة.

وذكرت المصادر وفق وكالة الأنباء الفرنسية بأن باريس ”قد لا تجد أمامها من خيار سوى سحب قواتها من التحالف ضد داعش“.

وتساهم باريس بنحو 1000 جندي في التحالف بسوريا والعراق، وتقول مصادر عسكرية إن من بين هؤلاء نحو 200 من عناصر القوات الخاصة في شمال سوريا.

ورغم أن الحكومة الفرنسية لم تؤكد رسميًا وجود القوات الخاصة في سوريا، إلا أن الرئيس إيمانويل ماكرون اعترف ضمنيًا بوجودهم هناك عقب اجتماع مع مسؤولي الدفاع الفرنسيين، أمس الأحد.

وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية عقب اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي في باريس برئاسة ماكرون بأنه سيتم اتخاذ إجراءات ”لضمان سلامة العاملين الفرنسيين العسكريين والمدنيين الموجودين في المنطقة“، فيما أعلنت أنها ستتخذ خطوات لتعزيز الأمن القومي.

ورفض المتحدث باسم القوات المسلحة الفرنسية كشف مزيد من التفاصيل عن الإعلان لأسباب أمنية.

وقال مصدر دبلوماسي: ”لم نخفِ مطلقًا حقيقة أن الدول التي لها وحدات عسكرية صغيرة لن تكون قادرة على البقاء في حال انسحاب الولايات المتحدة“.

وذكرت صحيفة ”التايمز“ البريطانية، الأسبوع الماضي، أن بريطانيا مستعدة كذلك لسحب قواتها الخاصة العاملة في شمال سوريا في حال انسحاب القوات الأميركية.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أمس الأحد، أنه سيتم سحب 1000 جندي أمريكي؛ أي قرابة القوة الأمريكية المرابطة في سوريا بأكملها، من شمال سوريا.

وتواصل تركيا هجومها على وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها ”إرهابية“، رغم أنها كانت حليفة للولايات المتحدة والقوى الغربية ضد داعش.