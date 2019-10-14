تركيا تتهم أوروبا بـ“حماية الإرهابيين“

المصدر: ا ف ب

اتهمت تركيا الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين بحماية ”الإرهابيين“ بسبب انتقاده العملية العسكرية التي تشنها أنقرة ضد المسلحين الأكراد في سوريا.

وتشن تركيا هجومًا لليوم السادس على التوالي في شمال سوريا مستهدفة المقاتلين الأكراد الذي لعبوا دورًا كبيرًا في هزيمة تنظيم داعش.

وبعد إدانة الاتحاد الأوروبي للهجوم التركي، ذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان أنه ”من غير المقبول أن يبدي الاتحاد الأوروبي مقاربة تحمي العناصر الإرهابية“.

وقال بيان الخارجية التركية: ”نحن نرفض وندين تمامًا القرارات والدعوات الموجهة لبلادنا“.

وأضاف البيان: ”نجد أن ذلك غير مقبول .. لأنها مقاربة غير قانونية ومتحيزة، وسنراجع بجدية تعاوننا مع الاتحاد الأوروبي في بعض المجالات“.

ودان الاتحاد الأوروبي العملية التركية ”التي تقوض بشكل خطير استقرار وأمن المنطقة بأكملها“ كما فتح الطريق أمام فرض عقوبات على أنقرة بسبب عمليات التنقيب قبالة السواحل القبرصية.