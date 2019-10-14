الحرس الثوري الإيراني يختطف الصحافي المعارض روح الله زم

أعلن جهاز الاستخبارات في قوات الحرس الثوري الإيراني، الإثنين، عن اعتقال الصحافي المعارض البارز روح الله زم، بعد استدراجه إلى داخل البلاد بطريقة أمنية دقيقة ومعقدة.

ونقلت وكالة أنباء ”مهر“ والتلفزيون الإيراني، عن بيان الاستخبارات أنه ”ضمن عملية أمنية استخباراتية معقدة جرى استدراج الصحافي المعارض روح الله زم، الذي يحظى بدعم استخبارات فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل، إلى داخل إيران واعتقاله“، مشيرًا إلى أن ”موقع آمد نيوز الذي يديره رزم يخضع الآن لإدارة الحرس الثوري بعد الحصول على معلوماته“.

وتتهم إيران الصحافي زم الذي يقيم في باريس بالتحريض على النظام وإثارة الاحتجاجات الشعبية في البلاد، ومن المتوقع أن يواجه الإعدام، في حين تشير التقارير الإيرانية، إلى أن زم فرّ من البلاد عقب الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت عام 2009، على خلفية إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وعقب خروجه من إيران، أعلن والده رجل الدين محمد علي زم براءته من مواقف نجله، وقال إنه ”لم يكن لديه ما يكفي من الوقت لإيداع ولده في السجن“.

ويعتبر زم أشهر صحافي إيراني معارض، هو مؤسس موقع ”آمد نيوز“، المعروف بتسريب الأخبار الحكومية، إضافة إلى حديثه عن حجم الفساد داخل نظام الحكم في إيران.