رئيس وزراء باكستان: سأحاول تسهيل محادثات بين إيران والسعودية

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الأحد، في طهران، إن بلاده ستبذل أقصى جهودها لتسهيل إجراء محادثات بين إيران والسعودية، مضيفًا أنه سيتوجه إلى السعودية، بعد غد الثلاثاء.

وأضاف خان في مؤتمر صحفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، نقله التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة: ”لا تريد باكستان صراعًا بين إيران والسعودية.. يسرني تسهيل محادثات بين طهران والرياض“.

وتابع رئيس وزراء باكستان: ”يحدوني أمل كبير لأني أجريت محادثات بناءة مع الرئيس (الإيراني)“.

ووصل خان إلى طهران، اليوم الأحد، وسيلتقي في وقت لاحق بالزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.