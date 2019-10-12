4 قتلى على الأقل بإطلاق نار في نيويورك (صور وفيديو)

قالت شرطة نيويورك، اليوم السبت، إن 4 أشخاص قتلوا وجرح 3 آخرون، في إطلاق نار وقع بحي ”بروكلين“.

وأوضح متحدث باسم شرطة نيويورك أن الشرطة استجابت لاتصال هاتفي حول وقوع إطلاق نار في حدود السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، ووجدت 4 أشخاص قتلى في مكان الحادث و3 مصابين إصاباتهم غير مهددة للحياة، بينهم سيدة.

#BREAKING: at least 4 people are dead, 5 others are injured after a shooting in #Brooklyn. So far, no one has been arrested. It happened in the Weeksville section, possibly at a private social club. @CBSNews @CBSNewYork pic.twitter.com/cRLzINWR5F — Marc Liverman (@MarcLiverman) October 12, 2019

DEVELOPING: Four people were killed in an early morning shooting in Crown Heights, Brooklyn. Three others were injured.https://t.co/59AlZluZ2b pic.twitter.com/mbl6IMpizN — Citizen New York (@CitizenAppNYC) October 12, 2019

وقالت الشرطة إن إطلاق النار وقع في حي بروكلين في نادٍ اجتماعي خاص، غير أن الشرطة لم تحدد على الفور طبيعة المبنى الذي شهد إطلاق النار.

ولم تعلن الشرطة عن أية توقيفات على خلفية الحادث، مشيرة إلى أن المعلومات لا تزال أولية ولم تعطِ مزيدًا من التفاصيل.