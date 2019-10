4 قتلى على الأقل بإطلاق نار في نيويورك (صور وفيديو)

قالت شرطة نيويورك، اليوم السبت، إن 4 أشخاص قتلوا وجرح 3 آخرون، في إطلاق نار وقع بحي ”بروكلين“.

وأوضح متحدث باسم شرطة نيويورك أن الشرطة استجابت لاتصال هاتفي حول وقوع إطلاق نار في حدود السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، ووجدت 4 أشخاص قتلى في مكان الحادث و3 مصابين إصاباتهم غير مهددة للحياة، بينهم سيدة.

#BREAKING: at least 4 people are dead, 5 others are injured after a shooting in #Brooklyn. So far, no one has been arrested. It happened in the Weeksville section, possibly at a private social club. @CBSNews @CBSNewYork pic.twitter.com/cRLzINWR5F

— Marc Liverman (@MarcLiverman) October 12, 2019