4 قتلى على الأقل بإطلاق نار في نيويورك (صور وفيديو)

4 قتلى على الأقل بإطلاق نار في نيويورك (صور وفيديو)

قالت شرطة نيويورك، اليوم السبت، إن 4 أشخاص قتلوا وجرح 3 آخرون، في إطلاق نار وقع بحي ”بروكلين“.

وأوضح متحدث باسم شرطة نيويورك أن الشرطة استجابت لاتصال هاتفي حول وقوع إطلاق نار في حدود السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، ووجدت 4 أشخاص قتلى في مكان الحادث و3 مصابين إصاباتهم غير مهددة للحياة، بينهم سيدة.

وقالت الشرطة إن إطلاق النار وقع في حي بروكلين في نادٍ اجتماعي خاص، غير أن الشرطة لم تحدد على الفور طبيعة المبنى الذي شهد إطلاق النار.

ولم تعلن الشرطة عن أية توقيفات على خلفية الحادث، مشيرة إلى أن المعلومات لا تزال أولية ولم تعطِ مزيدًا من التفاصيل.

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