تركيا: سنرد على أي عقوبات أمريكية

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قالت وزارة الخارجية التركية في وقت متأخر من مساء الجمعة إن تركيا سترد على أي خطوات تتخذ ضد جهودها لمحاربة الإرهاب وذلك في تعليقها على احتمال تعرضها لعقوبات أمريكية بعدما بدأت عملية عسكرية في سوريا. وأضافت الوزارة في بيان ”تركيا في حرب مع منظمات إرهابية تشكل تهديدا لأمنها القومي…لا يجب أن يشك أحد في أننا…