البنتاغون تعلن عن ”تحرك أمريكي“ لوقف التوغل التركي في سوريا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، إن توغل الجيش التركي شمال شرق سوريا يُلحق الضرر بالعلاقات الأمريكية التركية، وإن الولايات المتحدة لم تتخلَ عن شركائها الأكراد.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر للصحفيين في إفادة، إلى أن مسؤولين أمريكيين كبارًا تحدثوا ”مع كل نظرائنا وطالبناهم بوقف هذا التوغل“، نظرًا للتأثيرات السلبية المترتبة عليه في زعزعة الاستقرار في أنحاء المنطقة.

وأضاف إسبر:“الضرر الجسيم الذي استشعره هو ما يلحق بعلاقتنا الثنائية“.

وفي وقت سابق، اليوم، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن وزير الدفاع مارك إسبر أبلغ نظيره التركي أنهما بحاجة لإيجاد وسيلة لتهدئة الوضع في شمال شرق سوريا ”قبل أن يتعذر إصلاحه“، محذرًا من أن التوغل التركي يحمل مخاطر وعواقب وخيمة على أنقرة.